Охлобыстин рассказал о загипнотизированном Ефремове

По мнению Охлобыстина, Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, беспрекословно слушается адвоката Эльмана Пашаева.
«Миша загипнотизирован. Он слушает адвоката. Он, по-моему, ничего не понимает, что касается его дела», – заявил Охлобыстин в интервью Пятому каналу.
Он отметил, что у Ефремова развился синдром Раскольникова, и он казнит себя за содеянное, считая, что непременно должен отсидеть искупительный срок в тюрьме.
По мнению Охлобыстина, Ефремов «насмотрелся пьесок» и не понимает, что умрет на зоне через неделю. В качестве наказания ему достаточно условного срока и электронного браслета на ногу.
«Я бы ему на ногу железную байду какую-нибудь повесил, чтобы он – из дома в театр, из театра в дом. Прям на все эти пять-шесть лет, а может, и на десять. В тюрьму его сажать – безумие! Он по сути прекрасный человек и товарищ», – сказал Охлобыстин.
Ранее «Рамблер» сообщал
, что актёр Михаил Ефремов не признал вину в ДТП со смертельным исходом, что зафиксировано в материалах дела.