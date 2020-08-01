Охлобыстин рассказал о загипнотизированном Ефремове

Он отметил, что у Ефремова развился синдром Раскольникова, и он казнит себя за содеянное, считая, что непременно должен отсидеть искупительный срок в тюрьме.

По мнению Охлобыстина, Ефремов «насмотрелся пьесок» и не понимает, что умрет на зоне через неделю. В качестве наказания ему достаточно условного срока и электронного браслета на ногу.