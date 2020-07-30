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Суд вынес решение по домашнему аресту Ефремова 

Вероника Полынина 18 минут назад
Пресненский суд Москвы продлил срок домашнего ареста Михаилу Ефремову до 22 января 2021 года, передает издание «Подъем».
Суд отказал защите Ефремова в ходатайстве о ежедневных двухчасовых прогулках для актера.
Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский также рассказал, что суд отказался признать потерпевшей Ирину Стехову — гражданскую жену погибшего в ДТП с Ефремовым Сергея Захарова.
"Я не актер": Ефремов сделал странное заявление в суде
Рассмотрение дела по существу назначено на 5 августа.
Как сообщал «Рамблер», вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого — Сергей Захаров — получил тяжелые травмы и скончался в больнице.
Происшествия , Видео , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Москва
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