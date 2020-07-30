Суд вынес решение по домашнему аресту Ефремова 

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Пресненский суд Москвы продлил срок домашнего ареста Михаилу Ефремову до 22 января 2021 года, передает издание «Подъем».

Суд отказал защите Ефремова в ходатайстве о ежедневных двухчасовых прогулках для актера.

Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский также рассказал, что суд отказался признать потерпевшей Ирину Стехову — гражданскую жену погибшего в ДТП с Ефремовым Сергея Захарова

Рассмотрение дела по существу назначено на 5 августа.

Как сообщал «Рамблер», вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого — Сергей Захаров — получил тяжелые травмы и скончался в больнице.