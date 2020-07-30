Петербурге в ходе обыска в квартире погибшего рэпера Александра Юшко , известного как Энди Картрайт, не были обнаружены наркотики. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, в поиске запрещенных веществ была задействована служебная собака, но она не нашла наркотиков.

О наркотиках в квартире сообщила супруга музыканта Марина Кохал. По ее словам, в период пандемии Юшко впал в депрессию из-за отмененных концертов и резкого падения доходов, пишет «Фонтанка». Семья снимает просторную квартиру на Невском проспекте, на ее оплату, и на бытовые нужды требовались серьезные деньги. В последнее время, по словам Кохал, в подъезде все чаще стали появляться закладчики.

Она рассказала, что в день смерти Юшко выходила на прогулку, вернулась через три часа. У рэпера в квартире был кабинет, куда он запрещал входить без разрешения. Там жена и нашла мужа мертвым: с пеной у рта, синим лицом, без признаков жизни. По словам Марины, на столе лежал шприц, который она тут же выбросила.

В день смерти соседка рэпера Энди Картрайта слышала истошный детский крик, который не был похож на обычный плач, скорее на внезапную истерику, сообщает «КП». Соседка собиралась вызвать полицию, но крики резко прекратились. В течении последующих четырех дней, когда Марина занималась расчленением мужа, в квартире находился их двухлетний ребенок. Когда приехала полиция, первым из квартиры вывели малыша.

Источник «Фонтанки» утверждает, что мотива убивать мужа у Марины не было: Юшко никогда ее не бил, она не жаловалась на него ни в полицию, ни знакомым. В случае его смерти она не получала прав на какое-либо серьезное имущество.

После гибели рэпера Марина написала от его имени посты в соцсетях. В частности, на странице Энди Картрайта в Instagram 26 июля появился пост: «Лето в разгаре, бейте татухи, присылайте фотки P. s. : приятно, когда тексты твоих треков буквально идут по рукам».

Ранее 30 июля сообщалось о возбуждении уголовного дела по статье 105 УК РФ («Убийство»). В течение месяца следователи должны получить результаты судебно-медицинской экспертизы, которая установит причины смерти музыканта. Если она была не криминальной, то есть передозировка наркотиками, то будет принято решение о прекращении дела в связи с отсутствием события преступления.

Супругу погибшего Марину Кухал отпустили без предъявления обвинений.