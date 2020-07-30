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Прокурор попросил продлить срок домашнего ареста Михаилу Ефремову 

Газета.Ru и ещё 26 1 час назад
Прокурор попросил продлить домашний арест Ефремову
Фото: РИА Новости
Прокурор в Пресненском суде Москвы попросил продлить срок домашнего ареста актеру Михаилу Ефремову, сообщает ТАСС.
В свою очередь, адвокат Ефремова выступил против строгого домашнего ареста для актера. Он попросил разрешить Ефремову прогулки.
Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. 9 июня стало известно, что пострадавший скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.
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