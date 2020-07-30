Актера Михаила Ефремова доставили в Пресненский суд Москвы , где состоится предварительное заседание по его делу. Как передает корреспондент ТАСС, Ефремова вывели из машины УФСИН Москвы в сопровождении сотрудников ведомства и спецназа завели в здание суда через конвойный вход.

Заседание назначено на 14:15 мск, оно состоится в закрытом режиме. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев ранее заявил ТАСС, что прибудет на суд для участия в заседании. Предыдущее было перенесено по его ходатайству.

На предварительном слушании суд, как правило, рассматривает ходатайства сторон, назначает дату рассмотрения дела по существу и продлевает меру пресечения. Срок домашнего ареста Ефремова истекает 9 августа. Источник, близкий к следствию, сообщил ТАСС, что гособвинение будет ходатайствовать о продлении домашнего ареста.