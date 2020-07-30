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Ефремова доставили в Пресненский суд Москвы 

ТАСС 1 час назад
Ефремова доставили в Пресненский суд Москвы
Фото: РИА Новости
Актера Михаила Ефремова доставили в Пресненский суд Москвы, где состоится предварительное заседание по его делу. Как передает корреспондент ТАСС, Ефремова вывели из машины УФСИН Москвы в сопровождении сотрудников ведомства и спецназа завели в здание суда через конвойный вход.
Заседание назначено на 14:15 мск, оно состоится в закрытом режиме. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев ранее заявил ТАСС, что прибудет на суд для участия в заседании. Предыдущее было перенесено по его ходатайству.
На предварительном слушании суд, как правило, рассматривает ходатайства сторон, назначает дату рассмотрения дела по существу и продлевает меру пресечения. Срок домашнего ареста Ефремова истекает 9 августа. Источник, близкий к следствию, сообщил ТАСС, что гособвинение будет ходатайствовать о продлении домашнего ареста.
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Происшествия , Михаил Ефремов , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Москва
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