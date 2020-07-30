Следователи возбудили дело об убийстве после обнаружения расчлененных останков мужчины в Санкт-Петербурге . Об этом сообщается на сайте местного управления Следственного комитета (СК) РФ.

Как писал «Рамблер», тело украинского рэпера Энди Картрайта ( Александр Юшко ) обнаружили в квартире на Невском проспекте. СМИ сообщили, что его расчленила жена. Она задержана.

По предварительной версии, рэпер умер от передозировки, его супруга решила избавиться от тела, расчленила его и убрала останки в холодильник. По данным СМИ, женщина объяснила, что не хотела, чтобы память Картрайта была омрачена историей с наркотиками. Близким она планировала рассказать, что муж просто исчез.

В СК подтвердили, что тело мужчины 1989 года рождения, найденное в Петербурге, предположительно, расчленила женщина 1984 года рождения (их имена следователи не уточняют).

По итогам судебно-медицинской экспертизы, которая установит обстоятельства и причины смерти мужчины, действиям женщины дадут правовую оценку.