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В Пакистане обвиняемого в богохульстве застрелили в зале суда 

Газета.Ru 1 час назад
В Пакистане обвиняемого застрелили в зале суда
Фото: Газета.Ru
В пакистанском городе Пешавар обвиняемого в богохульстве представителя одного из религиозных меньшинств в стране Тахира Ахмеда Насима застрелили в зале суда. Об этом сообщает Times of India.
По данным издания, Насим получил шесть огнестрельных ранений и умер на месте. Отмечается, что его убил человек, которому якобы во сне явился исламский пророк Мухаммед.
Местный суд предъявил Насиму обвинения по трем статья пакистанского закона о богохульстве за оскорбление чувств верующих, осквернение Корана (книга, считающаяся священной в Исламе) и оскорбление мусульманского лидера Музаммеда.
За такие преступления нарушителю грозит смертная казнь.
Издание отмечает, что многим подозреваемым в богохульстве не так и не удается явиться перед судом. С 1990-х годов в Пакистане религиозные фанатики лишили жизни 80 человек, которые были причастны к таким преступлениям, а также членов их семей и адвокатов.
Так, в 2011 году губернатора провинции Пенджаб Салмана Тасира убили его же охранники. Политик защищал обвиненную в богохульстве христианку Азию Биби. Суд над ней получил широкий резонанс в мире, и она получила свободу в результате требований правозащитников из США и стран Европы.
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Происшествия , Газета The Times , Пакистан , Пешавар
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