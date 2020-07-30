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Останки Энди Картрайта отправили на экспертизу 

Павел Тиунов 1 час назад
Тело расчлененного рэпера отправили на экспертизу
Фото: страница Александра Юшко во «Вконтакте»
Части тела 30-летнего Александра Юшко, более известного как баттл-рэпер Энди Картрайт, отправлены на экспертизу, заявил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах. По его словам, не торопятся заводить уголовное дело, пока не будут выяснены важные обстоятельства произошедшего.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Санкт-Петербурге в квартире на Невском проспекте было обнаружено расчлененное тело Юшко, расфасованное по полиэтиленовым пакетам и помещенное в холодильник на одну полку с продуктами питания. Супруга рэпера Марина Кохал пояснила, что четыре дня назад она обнаружила мужа, умершим от передозировки наркотиками. Тело артиста женщина решила расчленить и спрятать, чтобы его впоследствии посчитали «исчезнувшим». Таким образом Кохал якобы пыталась сохранить честь супруга.
Собеседник «Ленты.ру» в правоохранительных структурах заявил, что тело Юшко направили на экспертизу. В настоящее время идет процесс доследственной проверки обстоятельств трагедии.
В зависимости от выводов следствия будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела: если будет установлена причастность Кохал к смерти мужа, то не исключен вариант заведения дела по статье «убийство», если подтвердится версия женщины, то ей грозит привлечение к ответственности по статье «надругательство над телом умершего». Отмечается, что проверка может занять до трех месяцев.
Журналисты подчеркивают, что Кохал задержана на три часа для дачи показаний.
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Происшествия , Александр Юшко , МВД , Lenta.ru
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