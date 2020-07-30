Тело расчлененного рэпера отправили на экспертизу

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Санкт-Петербурге в квартире на Невском проспекте было обнаружено расчлененное тело Юшко, расфасованное по полиэтиленовым пакетам и помещенное в холодильник на одну полку с продуктами питания. Супруга рэпера Марина Кохал пояснила, что четыре дня назад она обнаружила мужа, умершим от передозировки наркотиками. Тело артиста женщина решила расчленить и спрятать, чтобы его впоследствии посчитали «исчезнувшим». Таким образом Кохал якобы пыталась сохранить честь супруга.

Собеседник «Ленты.ру» в правоохранительных структурах заявил, что тело Юшко направили на экспертизу. В настоящее время идет процесс доследственной проверки обстоятельств трагедии.

В зависимости от выводов следствия будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела: если будет установлена причастность Кохал к смерти мужа, то не исключен вариант заведения дела по статье «убийство», если подтвердится версия женщины, то ей грозит привлечение к ответственности по статье «надругательство над телом умершего». Отмечается, что проверка может занять до трех месяцев.

Журналисты подчеркивают, что Кохал задержана на три часа для дачи показаний.