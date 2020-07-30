Опубликовано видео задержания военнослужащего РФ за госизмену 

Российский военнослужащий задержан в Севастополе по подозрению в государственной измене. ФСБ опубликовала соответствующее видео оперативного мероприятия. По данным ведомства, задержанный работал на украинскую разведку.
Уточняется, что военнослужащий Черноморского флота занимался сбором сведений, составлявших государственную тайну, и передавал их в Главное управление разведки Министерства обороны Украины. В отношении военного возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Сейчас он находится в СИЗО.