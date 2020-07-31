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Раскрыт результат теста Сафронова на коронавирус 

Lenta.ru и ещё 17 1 час назад
Раскрыт результат теста Сафронова на коронавирус
Фото: ТАСС
Советник главы «Роскосмоса» и журналист Иван Сафронов, обвиняемый в госизмене, не заражен коронавирусом. Об этом агентству «Интерфакс» рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
По ее словам, арестованному провели два теста, оба оказались отрицательными. Сейчас Сафронов «чувствует себя нормально, его или уже перевели, или должны перевести из одиночной карантинной камеры в обычную».
Сафронова, находящегося в СИЗО «Лефортово», изолировали с подозрением на коронавирус 27 июля.
Бывший глава Совета по правам человека Михаил Федотов не исключил, что подозрение на коронавирус у Сафронова может быть «отговоркой» для абсолютной изоляции заключенного. Правозащитник считает, что дело журналиста является веским доводом в пользу пересмотра 275-й статьи Уголовного кодекса «О государственной измене». После внесенных в нее поправок «к уголовной ответственности за измену родине можно с равным успехом привлечь как журналиста, так и пенсионера или домохозяйку», указал Федотов.
Сафронова задержали 7 июля и арестовали на два месяца. В ФСБ заявляют, что его завербовала в 2012 году чешская спецслужба, по заданию которой он якобы передал ее представителю в 2017 году информацию, составляющую гостайну. Сафронов своей вины не признает.
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Комментарии
Происшествия , Коронавирус , Коронавирус в Москве , Иван Сафронов , Татьяна Москалькова , Михаил Федотов , ФСБ , Роскосмос , Совет по правам человека , СИЗО "Лефортово" , Интерфакс
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