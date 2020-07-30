Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме 

11 человек пострадали в результате взрыва в префектуре Фукусима в Японии . Инцидент произошел в одном из зданий в городе Корияма

По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа в ресторане. Из-за сильной взрывной волны повреждения получили и рядом стоящие строения. Само здание заведения общепита полностью разрушено, от него стался лишь остов.

Кроме того, пострадали также работники и посетители местного отделения банка, который располагается недалеко от ресторана. Все обстоятельства ЧП уточняются.