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Опубликовано видео последствий взрыва в японской Фукусиме 

Алевтина Жаркова 34 минуты назад
11 человек пострадали в результате взрыва в префектуре Фукусима в Японии. Инцидент произошел в одном из зданий в городе Корияма.
По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка газа в ресторане. Из-за сильной взрывной волны повреждения получили и рядом стоящие строения. Само здание заведения общепита полностью разрушено, от него стался лишь остов.
Кроме того, пострадали также работники и посетители местного отделения банка, который располагается недалеко от ресторана. Все обстоятельства ЧП уточняются.
Происшествия , Видео , В мире , Корияма , Япония
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