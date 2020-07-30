Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россиянин из ружья выстрелил в ребенка 

Артём Кульша 53 минуты назад
Россиянин из ружья выстрелил в ребенка
Фото: РИА Новости
Житель поселка Приаргунска Забайкальского края выстрелил в грудь ребенку, который забрался на его автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета (СК) России по Забайкальскому краю.
Согласно данным следствия, 27 июля в ходе игры девятилетний мальчик залез на запасное колесо внедорожника, который принадлежит его 59-летнему соседу. Тот сначала сделал ребенку замечание, а затем выстрелил в него из пневматической винтовки марки «Хатсан» (Hatsan).
Мальчик получил проникающее пулевое ранение грудной клетки и был госпитализирован. Забайкальское управление СК возбудило по данному факту уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». В рамках его расследования стрелок был задержан. В настоящее время решается вопрос избрания в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.
Следователи изъяли у мужчины винтовку, допросили его, опросили пострадавшего ребенка, его родителей, свидетелей и очевидцев произошедшего, назначили судебные экспертизы.

«Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в СК.

Видео дня. У рыжего из «Иванушек» появилась молодая невеста
Комментарии
Происшествия , СКР , Забайкальский Край , Приаргунск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сел в машину и умер: подробности расстрела росгвардейца
Сел в машину и умер: подробности расстрела росгвардейца
Смертельная драка боксера с прохожим попала на видео
Смертельная драка боксера с прохожим попала на видео
Депутат расстрелял жену на глазах детей
Депутат расстрелял жену на глазах детей
Кровавый конфликт: отрубил ноги и выкинул из окна
Кровавый конфликт: отрубил ноги и выкинул из окна
Видео
Опубликовано видео драки российских депутатов
00:33
Опубликовано видео драки российских депутатов
Политика Происшествия
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
00:49
Опубликовано видео закладки МРК «Павловск»
Армия
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
01:31
Появилось видео заявления адвоката семьи Захарова
Общество
Избиение девушки бутылкой водки попало на видео
01:37
Избиение девушки бутылкой водки попало на видео
Происшествия
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
06:40
Появилось видео жутких переписок сестер Хачатурян
Общество
Спасение тонущей в реке женщины попало на видео
01:12
Спасение тонущей в реке женщины попало на видео
Происшествия
Момент столкновения автобуса и «Газели» в Москве попал на видео
00:18
Момент столкновения автобуса и «Газели» в Москве попал на видео
Опубликовано видео ограбления Сбербанка на Васильевском острове
02:16
Опубликовано видео ограбления Сбербанка на Васильевском острове
Ярчайшую комету последних лет сняли на видео
00:26
Ярчайшую комету последних лет сняли на видео
Турист обокрал кафе в Сочи и попал на видео
01:00
Турист обокрал кафе в Сочи и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение