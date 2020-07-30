Россиянин из ружья выстрелил в ребенка 

Согласно данным следствия, 27 июля в ходе игры девятилетний мальчик залез на запасное колесо внедорожника, который принадлежит его 59-летнему соседу. Тот сначала сделал ребенку замечание, а затем выстрелил в него из пневматической винтовки марки «Хатсан» (Hatsan).

Мальчик получил проникающее пулевое ранение грудной клетки и был госпитализирован. Забайкальское управление СК возбудило по данному факту уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». В рамках его расследования стрелок был задержан. В настоящее время решается вопрос избрания в его отношении меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следователи изъяли у мужчины винтовку, допросили его, опросили пострадавшего ребенка, его родителей, свидетелей и очевидцев произошедшего, назначили судебные экспертизы.