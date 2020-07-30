В Уфе один из местных жителей избил свою девушку в подъезде многоквартирного дома бутылкой водки. На видео с камер наблюдения видно, как мужчина ударил свою подругу пакетом с продуктами. Та упала на пол, после чего, по-видимому, пьяный кавалер достал из пакета бутылку водки и продолжил избивать лежащую на полу женщину. Потом бойфренд успокоился и позволил подруге встать. Она, вся заплаканная, видимо хотела помириться и войти в квартиру. Но мужчине это не понравилось и он продолжил рукоприкладство. На этом видео обрывается. Чем закончился конфликт неизвестно. Полиция ведет проверку.
Избиение девушки бутылкой водки попало на видео
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