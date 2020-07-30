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Спасение тонущей в реке женщины попало на видео 

Вадим Дроздов 21 минуту назад
В Перми в Орджоникидзевском районе женщина плавала посреди реки Кама и начала тонуть. Случайные прохожие услышали крики о помощи и один из мужчин бросился в реку, чтобы помочь тонущей женщине доплыть до берега. Ближе к берегу к мужчине присоединились еще двое пермяков и несчастную удалось доставить до прибрежной бетонной плиты. Бетонная поверхность оказалась слишком скользкой и даже втроем мужчины не смогли помочь женщине подняться. Тогда неравнодушные прохожие организовали "живую цепь", взявшись за руки. В спасательной операции в итоге участвовали несколько десятков человек. Спасенная женщина в сознании была передана медикам.
Происшествия , Видео , Пермь
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