Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Во Франции при восхождении на вершину в Альпах погиб альпинист 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
Во Франции погиб альпинист
Фото: РИА Новости
Один альпинист погиб, еще трое пострадали при восхождении на вершину Дом-де-Неж-дез-Экрен во французских Альпах. Об этом сообщили в среду в префектуре департамента Верхние Альпы.
По данным властей, инцидент произошел утром, когда группа французских альпинистов, находившаяся на склонах Дом-де-Неж-дез-Экрен, была сбита глыбой льда, отделившейся от ледника. В результате происшествия 32-летний альпинист погиб на месте, трое других получили травмы. Состояние одного пострадавшего оценивается врачами как критическое.

"В последние дни в северной части вершины наблюдалось падение ледяных глыб с больших высот. В связи с нынешними климатическими условиями такие случаи могут происходить в этой зоне и в ближайшие несколько дней", — предупредили в префектуре Верхних Альп. "Горно-спасательные службы и власти департамента настоятельно рекомендуют альпинистам избегать этого крайне опасного участка", — подчеркнули в префектуре.

Высота вершины Дом-де-Неж-дез-Экрен составляет 4015 м над уровнем моря. Восхождение на эту гору пользуется большой популярностью у альпинистов, в том числе у начинающих. Классический маршрут на вершину пролегает по северо-восточной стене, по леднику Блан, через горный приют Дез-Экрен. Восхождение обычно занимает около двух дней.
ТАСС: последние новости
В Калининградском зоопарке за ночь погибли 18 водоплавающих птиц В Калининградском зоопарке за ночь погибли 18 водоплавающих птиц На Урале возбудили дело в отношении подозреваемого в убийстве жены на глазах детей На Урале возбудили дело в отношении подозреваемого в убийстве жены на глазах детей Адвокат сообщил, что семья погибшего в ДТП с Ефремовым примет любой приговор суда Адвокат сообщил, что семья погибшего в ДТП с Ефремовым примет любой приговор суда
Комментарии
Происшествия , В мире , Другое , Франция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео этапа «Горная полоса препятствий»
Появилось видео этапа «Горная полоса препятствий»
США могут втянуть Россию в противостояние с Китаем
США могут втянуть Россию в противостояние с Китаем
В московском цирке раскрыли секрет Брежнева
В московском цирке раскрыли секрет Брежнева
Патриарх Кирилл утвердил лишение схиигумена Сергия сана
Патриарх Кирилл утвердил лишение схиигумена Сергия сана
Видео
Момент столкновения автобуса и «Газели» в Москве попал на видео
00:18
Момент столкновения автобуса и «Газели» в Москве попал на видео
Опубликовано видео ограбления Сбербанка на Васильевском острове
02:16
Опубликовано видео ограбления Сбербанка на Васильевском острове
Ярчайшую комету последних лет сняли на видео
00:26
Ярчайшую комету последних лет сняли на видео
Турист обокрал кафе в Сочи и попал на видео
01:00
Турист обокрал кафе в Сочи и попал на видео
Москвич распылил содержимое газового баллончика в вагоне метро и попал на видео
01:00
Москвич распылил содержимое газового баллончика в вагоне метро и попал на видео
Рухнувший на улицу города самолет попал на видео
01:08
Рухнувший на улицу города самолет попал на видео
Происшествия В мире
Обманул детектор лжи: кто ответит за смерть студентки
00:58
Обманул детектор лжи: кто ответит за смерть студентки
Происшествия Статьи
Поезд потерпел крушение в США
00:36
Поезд потерпел крушение в США
В мире Происшествия
Противоречит Уставу ООН: CNN приписал Курилы Японии
00:21
Противоречит Уставу ООН: CNN приписал Курилы Японии
В мире Статьи
В Минск стягивают войска
00:28
В Минск стягивают войска
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение