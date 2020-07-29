В Москве ограбили 101-летнюю пенсионерку

Злоумышленники похитили из квартиры столичной пенсионерки медали и ювелирные изделия. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, инцидент произошел по адресу Вспольный переулок, дом № 10.

— По словам заявительницы, возраст которой составляет 101 год, неустановленные лица под предлогом замены труб приходили в ее квартиру После их ухода гражданка обнаружила пропажу ювелирных изделий и юбилейной медали, — отметил собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время подробности и обстоятельства случившегося устанавливаются.