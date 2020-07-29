Адвокат заявил о ключевых свидетелях ДТП с Ефремовым

В эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" Добровинский продемонстрировал кадры, на которых присутствуют два человека: мужчина и женщина, оказавшиеся первыми на месте ДТП с Ефремовым. По словам адвоката, они помогали актеру выбраться из машины сразу после аварии.

"Я предоставил вам эти кадры, и я ищу этих людей. Эти люди могут оказаться ключевыми свидетелями того, был ли господин Ефремов один в машине или нет", — сказал он.

Добровинский также отметил, что следствию не удалось найти самых первых свидетелей ДТП, но адвокат намерен разыскать их самостоятельно.

В среду в Пресненском суде должно было состояться предварительное слушание по делу Ефремова, однако из-за неявки его адвокатов заседание перенесено на 14:15 мск 30 июля. Ранее адвокат актера Эльман Пашаев сообщил, что заявил в суд ходатайство с просьбой перенести слушания на другую дату после 5 августа. Как заявил ранее Добровинский, Ефремову могут назначить другого защитника, если его адвокаты будут постоянно просить о переносе заседаний из-за неявки.