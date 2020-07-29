Адвокат заявил о ключевых свидетелях ДТП с Ефремовым

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Адвокат Добровинский планирует разыскать первых свидетелей ДТП с Ефремовым 

ТАСС 22 минуты назад
Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, намерен отыскать свидетелей, которые первыми оказались на месте аварии и помогали актеру выбираться из машины.
"Я не актер": Ефремов сделал странное заявление в суде
В эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" Добровинский продемонстрировал кадры, на которых присутствуют два человека: мужчина и женщина, оказавшиеся первыми на месте ДТП с Ефремовым. По словам адвоката, они помогали актеру выбраться из машины сразу после аварии.

"Я предоставил вам эти кадры, и я ищу этих людей. Эти люди могут оказаться ключевыми свидетелями того, был ли господин Ефремов один в машине или нет", — сказал он.

Добровинский также отметил, что следствию не удалось найти самых первых свидетелей ДТП, но адвокат намерен разыскать их самостоятельно.
В среду в Пресненском суде должно было состояться предварительное слушание по делу Ефремова, однако из-за неявки его адвокатов заседание перенесено на 14:15 мск 30 июля. Ранее адвокат актера Эльман Пашаев сообщил, что заявил в суд ходатайство с просьбой перенести слушания на другую дату после 5 августа. Как заявил ранее Добровинский, Ефремову могут назначить другого защитника, если его адвокаты будут постоянно просить о переносе заседаний из-за неявки.
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Комментарии 1
Происшествия , Видео , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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