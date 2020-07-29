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Дачники массово сбежали из российского поселка 

Lenta.ru 52 минуты назад
Дачники массово сбежали из российского поселка
Фото: страница «ЧП Омск» во «ВКонтакте»
Из товарищества «Сибирский садовод-2», который находится рядом с российским городом Омском, начали массово сбегать дачники. Они пожаловались, что земля превращается в пустыню. Об этом пишет «СуперОмск».
Местное руководство распространило объявление: «В связи с отсутствием воды в протоке воды не будет. Подача воды временно приостановлена. При первой возможности подачи воды сообщим дополнительно».
Дачники утверждают, что в соседнем СНТ воду берут от централизованного источника водоснабжения, тогда как в их товариществе ее проводить отказываются. Огородники боятся, что весь урожай погибнет из-за засухи, а некоторым жителям уже пришлось уехать.
«Урожай гибнет. Все, кто на лето переехал жить на дачу, теперь вынуждены бросать несобранный урожай и возвращаться в душные квартиры. Невозможно ни принять душ, ни постирать, ничего не помыть. Вода и так подавалась по времени, а теперь ее нет вообще. Председатель утверждает, что никаких вариантов решения проблемы с водой нет», — поделились дачники. Местная администрация пока что не предприняла никаких действий.
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Происшествия , Омск
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