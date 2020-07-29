Сжегшего заживо человека москвича осудили

Суд в столице приговорил к 17 годам колонии строгого режима москвича, который поджег незнакомого человека. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

37-летний Тимур Валиулин осужден за убийство, совершенное с особой жестокостью. По версии следствия, в августе 2019 года мужчина узнал, что его брата избили на улице Касимовской. После этого он купил на АЗС бензин и пришел во двор жилого дома.

Увидев там мужчину, Валиулин принял его за обидчика, облил бензином и поджег зажигалкой, после чего скрылся. Пострадавший получил до 95% ожогов тела, от которых умер в больнице.

В 2018 году Зюзинский суд столицы арестовал Романа Кулика , который поджег консьержку в служебном помещении жилого дома. По данным СК РФ, 38-летний мужчина, будучи пьяным, заблокировал креслом дверь комнаты, где находилась женщина, а затем устроил поджог.

Несмотря на высокую температуру и сильный дым, женщина выбила дверь и вышла. Она получила ожоги.

На допросе Кулик признался в содеянном. Он объяснил, что он разозлился на консьержку, поскольку та отказалась пустить его к любимой девушке.