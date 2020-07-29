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Пытавшуюся выпрыгнуть с 20-го этажа девушку спасли в Москве 

Вероника Полынина 28 минут назад
Экстренные службы спасли девушку, которая около часа стояла на карнизе 20-го этажа в жилом комплексе «Фили Град» в Москве и отказывалась залезать обратно в квартиру.
Спасатели около часа вели переговоры с девушкой, после чего она все же позволила затащить себя в окно.
Телеграм-канал «Подъем» разместил видео инцидента, на котором рядом с девушкой дежурит спасатель со страховочной системой.
В настоящее время с девушкой работают психологи.
Ранее «Рамблер» писал, что двое выходцев из Чечни спасли несколько человек при пожаре в многоквартирном доме под Парижем. Они подобрались к горящим квартирам по балкону и вынесли из огня несколько человек.
Происшествия , Видео , Москва
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