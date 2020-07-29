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«Как приставал, так и будет»: опубликована переписка сестер Хачатурян 

Мария Иванова 27 минут назад
Telegram-канал Mash опубликовал часть переписок сестер Хачатурян, обвиненных в убийстве отца. В них они рассказывали подругам о постоянных избиениях (иногда на глазах у соседей) и домогательствах со стороны отца.
В частности, сестры рассказали, что отец угрожал их матери оружием и обещал застрелить дочерей, если она не уйдет из дома.

«Мама сказала что без нас не уйдет. Он взбесился. Избил ее», — говорится в одной из переписок (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Младшая из девушек, Мария Хачатурян, рассказала знакомой, как отец брызгал в них перцовым баллончиком и требовал заняться с ним сексом в обмен на «прощение».

«К Ангелине как приставал, так и будет. Она не может ему ниче сказать, она всегда соглашается на все. Ко мне он боится, потому что знает, что я не промолчу», — отметила она.

Как сообщал Рамблер, в июле 2018 года в одном из московских домов нашли тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве были задержаны его дочери 17, 18 и 19 лет.
Девушкам предъявили обвинение в убийстве по предварительному сговору. Их защита настаивала, что это была самооборона, и добивалась снятия обвинений. Адвокаты рассказали, что отец на протяжении нескольких лет подвергал дочерей физическому и сексуальному насилию.
Хачатурян постоянно демонстрировал дочерям свои связи с правоохранителями и угрожал им убийством, поэтому обратиться в полицию или сбежать они не пытались.
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Происшествия , Видео , Михаил Хачатурян
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