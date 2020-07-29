Сына известного писателя нашли мертвым в Москве

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Сын писателя Юрия Лощица Максим Лощиц был найден мертвым. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Собеседник в правоохранительных органах рассказал изданию, что некоторое время назад врач скорой помощи сообщил в полицию об обнаружении в одной из квартир в одном из домов по улице Рудневка, Восточный административный округ (ВАО) Москвы, тела 58-летнего мужчины без видимых признаков насильственной смерти.

Полицейские прибыли на место происшествия и установили личность скончавшегося. Им оказался Лощиц-младший. Полиция инициировала проведение проверки по данному факту. Тело Лощица было направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Согласно предварительной информации, он умер в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности.