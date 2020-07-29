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Сын российского писателя найден мертвым 

Артём Кульша и ещё 2 45 минут назад
Сына известного писателя нашли мертвым в Москве
Фото: Мослента
Сын писателя Юрия Лощица Максим Лощиц был найден мертвым. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Собеседник в правоохранительных органах рассказал изданию, что некоторое время назад врач скорой помощи сообщил в полицию об обнаружении в одной из квартир в одном из домов по улице Рудневка, Восточный административный округ (ВАО) Москвы, тела 58-летнего мужчины без видимых признаков насильственной смерти.
Полицейские прибыли на место происшествия и установили личность скончавшегося. Им оказался Лощиц-младший. Полиция инициировала проведение проверки по данному факту. Тело Лощица было направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Согласно предварительной информации, он умер в результате острой сердечно-сосудистой недостаточности.
81-летний Лощиц-старший, как сообщал «Рамблер», — писатель, поэт, публицист и переводчик. Он — автор нескольких биографий из серии «Жизнь замечательных людей» и киносценариев, лауреат Бунинской и Патриаршей литературной премий и кавалер ордена святого благоверного князя Даниила Московского III степени Русской православной церкви (РПЦ).
Комментарии 1
Происшествия , Даниил Московский , РПЦ , МВД
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