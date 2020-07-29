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Адвокат Ефремова объяснил, почему не явился в суд 

ТК «Звезда» 29 минут назад
Адвокат Ефремова объяснил, почему не явился в суд
Фото: РИА Новости
По словам Эльмана Пашаева, 29 июля он находился в другом регионе по работе.
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев объяснил «Звезде», почему не смог явиться в суд на предварительное слушание по делу о смертельном ДТП с участием актера. По словам юриста, во вторник, 29 июля, он находился в Новосибирской области в рамках работы по другому делу.

«Я был в суде в Новосибирской области», — ответил он на соответствующий вопрос.

В среду в Пресненском суде Москвы должно было начаться предварительное слушание по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова. Однако из-за неявки защиты артиста было решено перенести заседание на следующий день.
Михаил Ефремов стал участником аварии, произошедшей вечером 8 июня на Садовом кольце. Находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель отечественной машины — курьер интернет-магазина Сергей Захаров — скончался от полученных травм.
Артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения, в его крови медики также обнаружили следы наркотиков. Сейчас Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет.
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Комментарии 1
Происшествия , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Новосибирская Область
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