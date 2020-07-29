Обманул детектор лжи: кто ответит за смерть студентки

Москве арестовали сына экс-главы правительства Дагестана Муртазали Меджидова — его подозревают в убийстве своей 21-летней подруги Томирис Байсафа. По данным московского Басманного суда, задержанный пробудет в СИЗО два месяца. В Следкоме РФ считают, что в 2018 году он избил девушку в одной из аудиторий МГИМО , а затем вытолкнул ее из окна четвертого этажа. Расследование дела продолжается.

В Москве по подозрению в убийстве 21-летней студентки МГИМО Томирис Байсафа арестовали 23-летнего сына бывшего премьер-министра Дагестана Муртазали Меджидова — он проведет в СИЗО два месяца. Об этом сообщили в московском Басманном суде.

Еще в 2018 году 21-летняя Томирис Байсафа — дочь известного дизайнера из Казахстана Жанны Ахметовой — была найдена под окнами одного из зданий университета МГИМО. Девушку обнаружили живой — она была без сознания. Очевидцы вызвали скорую помощь, и студентку госпитализировали в НИИ им. Склифосовского.

Однако следователи так и не смогли допросить ее — пострадавшая получила серьезные травмы и впала в кому. Спустя три недели, не приходя в сознание, девушка скончалась.

По словам свидетелей происшествия, Томирис Байсафа выпала из окна одной из аудиторий, находящейся на четвертом этаже. Там девушка находилась со своим молодым человеком Меджидовым — пара громко о чем-то спорила.

Следователи предполагали, что в случившемся мог быть виноват возлюбленный Байсафа. Однако криминалистам не удалось собрать достаточно улик для задержания парня — его даже допрашивали на детекторе лжи. В связи с этим в Следкоме РФ возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Тогда Меджидов остался на свободе и был арестован только спустя два года в центре Москвы на Фрунзенской набережной.

Сейчас следователи считают, что парень не только сам вытолкнул Томирис Байсафа из окна, но и до этого избил ее. В отношении подозреваемого завели уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается.

Адвокат Муртзали Меджидова уверен, что арест его подопечного абсолютно несправедлив. «Сейчас, через два года, к сожалению, следствие пришло к такому поразительному выводу о наличии умысла на убийство. Я считаю, что это полный абсурд, потому что за два года никаких новых данных не появилось», — заявил юрист журналистам.

Минсельхозе. По данным СМИ, Томирис Байсафа переехала в Москву из столицы Казахстана. Ее мать, Жанна Ахметова, — известный стилист, а отец Дархан Кожабергенов — бизнесмен, который ранее работал в Минфине

Томирис мечтала заниматься дипломатией и экономикой — она поступила на факультет международных экономических отношений МГИМО. Однокурсники говорят, что она много времени уделяла учебе — в зачетной книжке у нее были одни пятерки. По окончании же университета девушка планировала учиться в магистратуре и одновременно работать.

Напомним, ранее в Москве было найдено изувеченное тело 26-летней Марины Панкратовой — через две недели у нее должна была состояться свадьба. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета РФ.

Мертвую девушку обнаружила в доме в Колпачном переулке мать жениха — все тело Марины было покрыто рублеными ранами и синяками. Заплаканная женщина выбежала к соседям, и те вызвали полицию.

Правоохранителям мать жениха рассказала, что ее сын Александр уже три дня не выходит на связь и именно поэтому она, чтобы удостовериться, что все в порядке, приехала в квартиру пары. Женщина также сообщила, что Марина и Александр три месяца жили вместе, делали ремонт в квартире и 8 августа должны были пожениться.

Сотрудники МВД изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что в ночь на 19 июля Александр вместе с невестой зашел в подъезд дома. Позже Telegram-канал LifeShot опубликовал кадры записи — на них видно, что девушка была чем-то расстроена, а мужчина сначала что-то грубо сказал ей, затем ударил наотмашь и завел в подъезд.

В Следственном комитете заявили, что девушка получила черепно-мозговую травму, кости ее лицевого скелета сломаны, а на теле есть колото-резаные раны. Кроме того, специалисты зафиксировали гематомы нижних и верхних конечностей. Предварительной причиной смерти судмедэксперты назвали сочетанную травму тела.

Медики выяснили, что Марину сначала ударили тупым предметом по телу, а потом острым по лицу, раздробив череп. Также в квартире нашли похожий на пистолет предмет.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас ведутся оперативно-розыскные мероприятия для выяснения деталей преступления. Местонахождение жениха убитой до сих пор неизвестно — он считается главным подозреваемым.