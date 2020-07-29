Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Обманул детектор лжи: кто ответит за смерть студентки МГИМО 

Газета.Ru и ещё 17 3 часа назад
В Москве арестовали сына экс-главы правительства Дагестана Муртазали Меджидова — его подозревают в убийстве своей 21-летней подруги Томирис Байсафа. По данным московского Басманного суда, задержанный пробудет в СИЗО два месяца. В Следкоме РФ считают, что в 2018 году он избил девушку в одной из аудиторий МГИМО, а затем вытолкнул ее из окна четвертого этажа. Расследование дела продолжается.
В Москве по подозрению в убийстве 21-летней студентки МГИМО Томирис Байсафа арестовали 23-летнего сына бывшего премьер-министра Дагестана Муртазали Меджидова — он проведет в СИЗО два месяца. Об этом сообщили в московском Басманном суде.
Еще в 2018 году 21-летняя Томирис Байсафа — дочь известного дизайнера из Казахстана Жанны Ахметовой — была найдена под окнами одного из зданий университета МГИМО. Девушку обнаружили живой — она была без сознания. Очевидцы вызвали скорую помощь, и студентку госпитализировали в НИИ им. Склифосовского.
Однако следователи так и не смогли допросить ее — пострадавшая получила серьезные травмы и впала в кому. Спустя три недели, не приходя в сознание, девушка скончалась.
По словам свидетелей происшествия, Томирис Байсафа выпала из окна одной из аудиторий, находящейся на четвертом этаже. Там девушка находилась со своим молодым человеком Меджидовым — пара громко о чем-то спорила.
Следователи предполагали, что в случившемся мог быть виноват возлюбленный Байсафа. Однако криминалистам не удалось собрать достаточно улик для задержания парня — его даже допрашивали на детекторе лжи. В связи с этим в Следкоме РФ возбудили уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Тогда Меджидов остался на свободе и был арестован только спустя два года в центре Москвы на Фрунзенской набережной.
Сейчас следователи считают, что парень не только сам вытолкнул Томирис Байсафа из окна, но и до этого избил ее. В отношении подозреваемого завели уголовное дело по статье «Убийство». Расследование продолжается.
Адвокат Муртзали Меджидова уверен, что арест его подопечного абсолютно несправедлив. «Сейчас, через два года, к сожалению, следствие пришло к такому поразительному выводу о наличии умысла на убийство. Я считаю, что это полный абсурд, потому что за два года никаких новых данных не появилось», — заявил юрист журналистам.
По данным СМИ, Томирис Байсафа переехала в Москву из столицы Казахстана. Ее мать, Жанна Ахметова, — известный стилист, а отец Дархан Кожабергенов — бизнесмен, который ранее работал в Минфине и Минсельхозе.
Томирис мечтала заниматься дипломатией и экономикой — она поступила на факультет международных экономических отношений МГИМО. Однокурсники говорят, что она много времени уделяла учебе — в зачетной книжке у нее были одни пятерки. По окончании же университета девушка планировала учиться в магистратуре и одновременно работать.
Напомним, ранее в Москве было найдено изувеченное тело 26-летней Марины Панкратовой — через две недели у нее должна была состояться свадьба. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета РФ.
Мертвую девушку обнаружила в доме в Колпачном переулке мать жениха — все тело Марины было покрыто рублеными ранами и синяками. Заплаканная женщина выбежала к соседям, и те вызвали полицию.
Правоохранителям мать жениха рассказала, что ее сын Александр уже три дня не выходит на связь и именно поэтому она, чтобы удостовериться, что все в порядке, приехала в квартиру пары. Женщина также сообщила, что Марина и Александр три месяца жили вместе, делали ремонт в квартире и 8 августа должны были пожениться.
Сотрудники МВД изучили записи с камер видеонаблюдения и установили, что в ночь на 19 июля Александр вместе с невестой зашел в подъезд дома. Позже Telegram-канал LifeShot опубликовал кадры записи — на них видно, что девушка была чем-то расстроена, а мужчина сначала что-то грубо сказал ей, затем ударил наотмашь и завел в подъезд.
В Следственном комитете заявили, что девушка получила черепно-мозговую травму, кости ее лицевого скелета сломаны, а на теле есть колото-резаные раны. Кроме того, специалисты зафиксировали гематомы нижних и верхних конечностей. Предварительной причиной смерти судмедэксперты назвали сочетанную травму тела.
Медики выяснили, что Марину сначала ударили тупым предметом по телу, а потом острым по лицу, раздробив череп. Также в квартире нашли похожий на пистолет предмет.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас ведутся оперативно-розыскные мероприятия для выяснения деталей преступления. Местонахождение жениха убитой до сих пор неизвестно — он считается главным подозреваемым.
Газета.Ru: последние новости
Под Омском спустя год после семейной ссоры нашли тела женщины и ее дочери Под Омском спустя год после семейной ссоры нашли тела женщины и ее дочери ФСБ задержала готовивших нападения на силовиков террористов ФСБ задержала готовивших нападения на силовиков террористов Адвокат Ефремова объяснил желание сожительницы жертвы стать потерпевшей Адвокат Ефремова объяснил желание сожительницы жертвы стать потерпевшей
Комментарии
Происшествия , Видео , Статьи , МГИМО , СКР , МВД , Минфин , ФСИН , Минсельхоз , Республика Дагестан
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вашингтон обратился к Москве с просьбой
Вашингтон обратился к Москве с просьбой
Названы причины расширения «врат ада» в Якутии
Названы причины расширения «врат ада» в Якутии
Голая грудь экс-участницы «Дома-2» взорвала Сеть
Голая грудь экс-участницы «Дома-2» взорвала Сеть
Кассирша онлайн-казино вывела из России 63 млрд рублей
Кассирша онлайн-казино вывела из России 63 млрд рублей
Новости партнеров
Видео
Момент столкновения автобуса и «Газели» в Москве попал на видео
00:18
Момент столкновения автобуса и «Газели» в Москве попал на видео
Опубликовано видео ограбления Сбербанка на Васильевском острове
02:16
Опубликовано видео ограбления Сбербанка на Васильевском острове
Ярчайшую комету последних лет сняли на видео
00:26
Ярчайшую комету последних лет сняли на видео
Турист обокрал кафе в Сочи и попал на видео
01:00
Турист обокрал кафе в Сочи и попал на видео
Москвич распылил содержимое газового баллончика в вагоне метро и попал на видео
01:00
Москвич распылил содержимое газового баллончика в вагоне метро и попал на видео
Рухнувший на улицу города самолет попал на видео
01:08
Рухнувший на улицу города самолет попал на видео
Происшествия В мире
Обманул детектор лжи: кто ответит за смерть студентки
00:58
Обманул детектор лжи: кто ответит за смерть студентки
Происшествия Статьи
Поезд потерпел крушение в США
00:36
Поезд потерпел крушение в США
В мире Происшествия
Противоречит Уставу ООН: CNN приписал Курилы Японии
00:21
Противоречит Уставу ООН: CNN приписал Курилы Японии
В мире Статьи
В Минск стягивают войска
00:28
В Минск стягивают войска
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение