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Легкий самолет рухнул на улицу города среди машин и пешеходов 

Lenta.ru 28 минут назад
В бразильском городе Гуабируба, штат Санта-Катарина, легкий самолет Kolb Flyer упал на улицу, чудом не задев автомобили и пешеходов. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Инцидент произошел во время демонстрационного полета, на котором настоял 33-летний покупатель самолета. На высоте более 300 метров двигатель остановился, и самолет начал терять высоту. Во время аварийной посадки он задел провода и рухнул на проезжую часть.
При падении самолет перевернулся вверх ногами, одно из крыльев, пропеллер и двигатель разрушились, однако кабина почти не пострадала. К удивлению спасателей, и пилот, и покупатель самолета, который участвовал в полете в качестве пассажира, остались живы и сумели самостоятельно выбраться из обломков.
Оба пострадавших госпитализированы. Во время катастрофы пилот получил несколько ссадин, у него подозревали переломы ребер и внутреннее кровотечение. Пассажир получил несколько порезов на лице и жаловался на боль в шее и ногах. У него подозревали перелом челюсти.
В 2018 году сообщалось, что в США начинающий пилот экстренно посадил небольшой самолет на шоссе. После этого выбежал из него и справил нужду прямо на обочине.
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Происшествия , Видео
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