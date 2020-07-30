Спящую россиянку унесло на матрасе в открытое море

На Кубани российскую туристку унесло на надувном матрасе в открытое море. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления МЧС России.

Инцидент произошел днем в среду, 29 июля, на Ясенской Косе в Приморско-Ахтарском районе. В ведомство поступил сигнал о том, что пятилетняя девочка на надувном матрасе в виде лебедя оказалась в акватории Азовского моря и отцу не удается ее спасти.

Прибывшие на место спасатели обнаружили ребенка в трех километрах от берега, они подняли отдыхающую на борт вместе с родителем, который пытался догнать матрас вплавь.

«Ребенок все это время спал на матрасе», — указано в сообщении.

В результате медицинская помощь россиянке не потребовалась. Отмечается, что место произошедшего является запрещенным для купания.

5 июня сообщалось, что жительница Москвы во время прыжка с парашютом зависла в одном из ущелий Кабардино-Балкарии и осталась там на сутки. Инцидент произошел в Эльбрусском районе, между сельскими поселениями Бедык и Былым. Согласно данным МЧС России, группа бейсджамперов из трех человек совершила аварийную посадку на скальный рельеф.