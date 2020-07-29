Суд перенёс слушание по делу Ефремова

Пресненский суд Москвы отложил предварительное слушание по делу актёра Михаила Ефремова о смертельном ДТП, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции.

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Слушание должно было начаться сегодня в 11 часов утра, артиста доставили в здание суда. Однако его адвокаты на заседание не явились из-за занятости в других процессах. В итоге предварительное слушание перенесли 30 июля – оно начнётся в 14:15.

Как передаёт РЕН ТВ, сегодня от адвоката потерпевших Татьяны Головкиной стало известно об отказе Ефремова давать показания в ходе расследования. Артист сослался на 51-ю статью Конституции РФ.