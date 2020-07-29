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Педофил из Боровичей умер в СИЗО 

Артём Кульша 35 минут назад
Педофил из Боровичей умер в СИЗО
Фото: РИА Новости
Житель города Боровичи Новгородской области Юрий Ившин, заподозренный в педофилии, скончался в следственном изоляторе (СИЗО). Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.
В 2019 году, как сообщал «Рамблер», 54-летний Ившин был арестован по обвинению в нескольких эпизодах насилия над несовершеннолетними детьми. Он был помещен в СИЗО. В камере мужчина содержался один.
Сегодня Life Shot сообщил, что несколько дней назад он был найден лежащим на полу в своей камере. Ившин был госпитализирован. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму. Несколько дней спустя мужчина умер. Согласно предварительной версии следствия, он упал со второго яруса кровати. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее Ившин обвинил полицейских, которые его задерживали, в жестоком обращении с ним. Некоторое время спустя они были арестованы, но позже, после окончания разбирательства, освобождены.
В середине июля 25— и 29-летний уроженцы Таджикистана избили и изнасиловали 16-летнюю жительницу Москвы в одной из квартир в одном из домов в Колпачном переулке. Они были задержаны. В их отношении было возбуждено уголовное дело.
Комментарии
Происшествия , ФСИН , Боровичи , Новгородская Область
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