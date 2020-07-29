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Актер Ефремов не предлагал семье погибшего в ДТП деньги 

Lenta.ru и ещё 6 33 минуты назад
Ефремов не предлагал семье погибшего в ДТП деньги
Фото: РИА Новости
Актер Михаил Ефремов не предлагал семье погибшего в ДТП Сергея Захарова материальную компенсацию. Об этом заявил РИА Новости адвокат потерпевших Татьяна Головкина.
По ее словам, обвиняемый не направлял деньги родственникам Захарова «никаким образом».
Другой адвокат потерпевших Александр Добровинский сообщил о подготовленных исках к актеру, которые он намерен подать 29 июля на предварительных слушаниях. Сумму требований он не назвал.
Пресненский суд Москвы перенес на 30 июля слушания по делу Ефремова из-за неявки его адвокатов.
28 июля сообщалось, что во время суда Ефремов будет молчать, а говорить за него будут его представители. Адвокат актера Эльман Пашаев сообщил, что его подзащитный устал от всего и хочет, чтобы процесс как можно скорее закончился. Ефремов по-прежнему тяжело переживает ситуацию и смиренно примет любой вердикт.
Ему предъявлены обвинения по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»), по ней актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Он находится под домашним арестом.
Смертельная авария произошла 8 июня в центре Москвы. Машина Ефремова, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал.
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Комментарии
Происшествия , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , РИА Новости
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