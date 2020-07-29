Ефремов отправился на первое заседание в суд и попал на видео 

Сегодня в столичном суде состоится предварительное слушание по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Уже известно, что оно пройдет в закрытом режиме в Пресненском суде.
Журналисты сняли на камеру, как находящийся под домашним арестом артист покинул свою квартиру и в сопровождении судебных приставов отправился на первое заседание. На вопросы корреспондентов, почему он отказался признать свою вину, Ефремов не ответил.
Напомним, авария с летальным исходом произошла вечером 8 июня на Садовом кольце. Автомобиль Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Ладой». В результате ДТП погиб управлявший машиной водитель-курьер Сергей Захаров. По заявлению прокуратуры, в момент столкновения артист находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.