Ефремов отправился на первое заседание в суд и попал на видео 

Сегодня в столичном суде состоится предварительное слушание по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова . Уже известно, что оно пройдет в закрытом режиме в Пресненском суде.

Журналисты сняли на камеру, как находящийся под домашним арестом артист покинул свою квартиру и в сопровождении судебных приставов отправился на первое заседание. На вопросы корреспондентов, почему он отказался признать свою вину, Ефремов не ответил.