Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Избитые охраной отдыхающие попали на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
В Свердловской области на озере Таватуй семья екатеринбуржцев была избита местными охранниками. Все произошло возле охраняемого кемпинга. Анна Максимова со своими родителями оставили автомобиль на специальной парковке и собирались пройти по берегу к месту, где можно было бы пожарить шашлыки. Охрана потребовала у отдыхающих деньги за вход. Анна и родители отказались платить. Тогда охранники принялись жестоко избивать семью екатеринбуржцев. А после не успокоились, догнали избитых на машине и сбили главу семейства. В итоге поездка на природу закончилась для семьи многочисленными синяками и сломанным носом. Об этом рассказала Анна. Охранники уверяют, что отдыхающие сами на них напали.
Происшествия , Видео , Анна Максимова , Свердловская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кровавый конфликт: отрубил ноги и выкинул из окна
Кровавый конфликт: отрубил ноги и выкинул из окна
Охрана избила отдыхающих в РФ за отказ платить
Охрана избила отдыхающих в РФ за отказ платить
«Стены в крови»: чем обернулась семейная драма
«Стены в крови»: чем обернулась семейная драма
Драка с полицейским под Ростовом попала на видео
Драка с полицейским под Ростовом попала на видео
Видео
Опубликовано видео транспортировки МиГ-29
00:34
Опубликовано видео транспортировки МиГ-29
Армия
Избитые охраной отдыхающие попали на видео
03:32
Избитые охраной отдыхающие попали на видео
Происшествия
Появилось видео начала строительства реактора ITER
02:44
Появилось видео начала строительства реактора ITER
Наука и техника
Школьница осквернила памятник и попала на видео
03:16
Школьница осквернила памятник и попала на видео
Происшествия
Прикуривший в храме подросток попал на видео
01:19
Прикуривший в храме подросток попал на видео
Происшествия
Лебедь попытался раздеть покормившую его россиянку и попал на видео
00:20
Лебедь попытался раздеть покормившую его россиянку и попал на видео
Последствия столкновения двух поездов в Петербурге попали на видео
00:13
Последствия столкновения двух поездов в Петербурге попали на видео
Задержание пьяного водителя без прав попало на видео
01:32
Задержание пьяного водителя без прав попало на видео
Россиянин попытался задушить полицейского и попал на видео
01:21
Россиянин попытался задушить полицейского и попал на видео
Расстрел Ираном макета авианосца показали на видео
00:41
Расстрел Ираном макета авианосца показали на видео
Армия Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение