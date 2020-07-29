В Свердловской области на озере Таватуй семья екатеринбуржцев была избита местными охранниками. Все произошло возле охраняемого кемпинга. Анна Максимова со своими родителями оставили автомобиль на специальной парковке и собирались пройти по берегу к месту, где можно было бы пожарить шашлыки. Охрана потребовала у отдыхающих деньги за вход. Анна и родители отказались платить. Тогда охранники принялись жестоко избивать семью екатеринбуржцев. А после не успокоились, догнали избитых на машине и сбили главу семейства. В итоге поездка на природу закончилась для семьи многочисленными синяками и сломанным носом. Об этом рассказала Анна. Охранники уверяют, что отдыхающие сами на них напали.
Избитые охраной отдыхающие попали на видео
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