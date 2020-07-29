Две женщины избили сенатора и сдались полиции 

В Мэдисоне, штат Висконсин США ) арестовали двух женщин, избивших сенатора, который снимал на видео протесты возле здания местного Капитолия. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел 23 июня, когда возле здания Капитолия в Мэдисоне проходили протесты представителей движения Black Lives Matter. Тогда группа из более 200 людей выступала против ареста чернокожего мужчины. Протестующие снесли две статуи и бросили в правительственное здание «коктейль Молотова». Проходивший мимо сенатор от Демократической партии Тим Карпентер снимал протестующих на камеру мобильного телефона, когда на него напали две девушки, 26-летняя Саманта Хайер и 33-летняя Керида О'Рейли. Они потребовали от сенатора прекратить съемку и удалить видео. Как он позже рассказал полиции, одна из нападавших выбила из его рук гаджет, а затем ему нанесли удар кулаком по голове. Мужчина упал и его стала избивать ногами толпа из восьми-десяти человек.

Как рассказал полиции свидетель, представитель прессы, сенатор пытался объяснить протестующим, что он на их стороне. На место происшествия прибыли медики и оказали ему первую помощь. Позже он сам обратился в больницу с жалобами на травмы шеи, рук, ребер и головы. Напавшие девушки были опознаны камерами видеонаблюдения, полиция объявила их в розыск. В понедельник, 27 июля, они добровольно сдались властям. Им предъявлены обвинения в причастности к избиению и грабежу с применением силы.

Ранее в июле участники протестов против расовой несправедливости и полицейского насилия в американском городе Портленд ворвались в здание ассоциации полиции и устроили пожар. Одна из жительниц США, афроамериканка, облила черной краской надпись Black Lives Matter («Жизни черных важны») напротив небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке.

Акциями протеста, сопровождающимися беспорядками, оказались охвачены десятки городов США. Причиной протестов стала смерть в Миннеаполисе чернокожего охранника Джорджа Флойда, который скончался после грубого ареста. Выступления против полицейского произвола проходят в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Денвере, Нью-Йорке, Индианаполисе, Бостоне, Детройте и многих других городах.