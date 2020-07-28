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Всем миром: как в России борются с лесными пожарами 

ТК «Звезда» 1 час назад
Всем миром: как в России борются с лесными пожарами
Фото: ТРК "Звезда"
Около 20 российских регионов сейчас находятся в пожароопасной зоне.
В России за сутки были ликвидированы 65 крупных лесных пожаров. Около 20 российских регионов сейчас находятся в пожароопасной зоне. На помощь экстренным службам приходит местное население. А экологи ужасаются размерам ущерба от лесных пожаров, которые уничтожают многие гектары леса.
Якутия, Югра, Чукотка, Урал — как минимум 20 регионов сейчас находятся в опасной зоне. На помощь противопожарным службам там мобилизуют население, а экологи уже подсчитывают размер ущерба — число уничтоженных огнем гектаров леса по-настоящему пугает. Надежда Котормус продолжит.
Улицы населенных пунктов в Якутии окутаны смогом. Соцсети заполонили фото и видео с хэштэгами «якутиягорит». В небе — вертолеты МЧС. Только за сутки на Момский район сбросили 75 тысяч литров воды. Пожар виден даже из космоса. А его масштабы — колоссальные: республика уже лишилась четверти миллиона гектаров тайги.
В селе Эбях люди вышли на подмогу спасателям. Пожар, который накануне удалось локализовать, вновь вышел из-под контроля. В округе уже сгорели охотничьи избушки и коневодческая база. Люди собрали всю технику и работают в две смены, чтобы не подпустить огонь к домам.

«На борьбу с огнем поднялось все население. Задействованы все виды техники. Круглые сутки я езжу по местам возгорания и доставляю еду и все, что необходимо для безопасности населения», — рассказала старшая в оперативном штабе Марта Сергеева.

Самая сложная ситуация сейчас сложилась на северо-востоке Якутии. По данным властей, ущерб уже сопоставим с «горячим» 2019 годом.

«Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Цифры, сухой остаток, так скажем, примерно одинаков. И по количеству пожаров и по площадям», — сообщил заместитель министра экологии Якутии Алексей Агеев.

На тушение пожаров от федерального центра республика Саха получит почти полмиллиарда рублей. Но сколько средств, а главное — времени, потребуется на восстановление лесов, пока никто не берется предсказать.

«На пожарище тоже самое не вырастет. И лес формируется от ста лет. 200, 300 лет и может не сформироваться экосистема, если условия буду неблагоприятными», — рассказал заслуженный эколог РФ Андрей Пешков.

Общая площадь пожаров в стране за прошлую неделю увеличилась вдвое. В пяти регионах действует режим чрезвычайной ситуации. В Свердловской области выгорает уникальный лесной заповедник «Денежкин камень». На подмогу местным спасателям уже прибыли коллеги из Абакана.
Одной из самых сложных остается обстановка и на Чукотке. Площадь, охваченная пламенем, только за трое суток выросла больше, чем в два раза. Обеспокоены пожарами и ученые: огонь впервые вышел в Заполярье, следовательно центр пожароопасной ситуации начал смещаться на север.
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Комментарии
Происшествия , Алексей Агеев , МЧС , Республика Саха (Якутия) , Ханты-Мансийский автономный округ
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