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Адвокат объяснил, почему Хачатурян-младшая не может быть невменяемой 

Газета.Ru 1 час назад
Адвокат: Мария Хачатурян не может быть невменяемой
Фото: РИА Новости
Сторона потерпевших по делу сестер Хачатурян считает, что результаты экспертизы, по которым Хачатурян-младшая Мария была признана невменяемой, необходимо отменить. Об этом сообщает Telegram-канал "360", ссылаясь на адвоката Юлию Нитченко.

"Невменяемый человек не может давать достаточно четкие показания после убийства, не может спланированно действовать по заранее продуманному плану", — заявила Нитченко. Она напомнила, что именно Мария позвонила в полицию и первой начала сотрудничать со следствием.

Сестры Хачатурян обвиняются в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна. 28 июля 2018 года три девушки были задержаны. 14 июня 2019 года следствие предъявило им обвинение в окончательной редакции — убийство. Дело младшей сестры будет отдельно рассматривать Бутырский городской суд, а дело старших сестер — Мосгорсуд.
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Происшествия , Криминал , Михаил Хачатурян , Мосгорсуд
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