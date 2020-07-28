На Кубани подтопило 100 домов 

Количество домов, подтопленных в Апшеронском районе Краснодарского края увеличилось до 100. Количество подтопленных придомовых территорий выросло с 90 до 176, сообщили журналистам в пресс-службе краевого ГУ МЧС

Ранее в МЧС сообщили, что в результате выпадения обильных осадков в трех населенных пунктах Апшеронского района Краснодарского края произошли подтопления: всего более 90 придомовых территорий, также подтопило низководный мост через реку Кура.

"По состоянию на 21:30 28 июля 2020 года в станице Куринская произошло сбегание склоновых вод с подтоплением около 100 придворовых территорий, из них в 45 домов зашла вода. В районе хутора Городок произошел выход из берегов реки Кура, в результате произошло подтопление 20 придворовых территорий, в три дома зашла вода. В станице Нефтяная произошел выход из берегов реки Туха. В результате произошло подтопление 56 придворовых территории, из них в 52 дома зашла вода", — говорится в сообщении.

Уточняется, что спланирована работа оценочных комиссий по оценке ущерба. Для ликвидации последствий привлекается группировка от РСЧС 76 человека и 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 39 человек личного состава и пять единиц техники.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 20:00 вода сошла с подтопленных территорий в Апшеронском районе Краснодарского края. В случае необходимости для просушки жилых домов в муниципальном образовании подготовлены тепловые пушки. В пресс-службе администрации муниципалитета также сообщали, что людям предлагают остаться на ночь в ПВР — снятых номерах в гостинице.

В понедельник Главное управления МЧС РФ по региону распространило предупреждение о том, что в ближайшие двое суток на территории Краснодарского края прогнозируется ухудшение погодных условий, связанное с сильными осадками и ветром. Также возможно формирование смерчей над морем. В главке также напомнили, что в большинстве районов края действуют повышенные классы пожарной опасности.