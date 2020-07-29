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Смертельный укол: в Калининградском зоопарке произошла массовая гибель животных 

Мир24 и ещё 13 47 минут назад
Смертельный укол: в зоопарке массово погибли животные
Фото: mir24.tv
Прокуратура Калининградской области проверяет сообщения о массовой гибели животных в местном зоопарке. Минувшей ночью там погибли 18 птиц. А неделей ранее — три балтийских тюленя и пожилой медведь-барибал. Причиной могли быть прививки от паразитов, сообщает корреспондент телеканала «МИР 24» Надежда Сережкина.
Полгода назад балтийские тюлени — Найда, Пышка и Чел — встречали гостей калининградского зоопарка. Теперь вольеры ластоногих пустуют. Неделю назад в одном из старейших зоопарков России погибли сразу четверо животных.

«Случилась вот эта вот беда, мы, калининградцы, мы очень жалеем — не знаю как. Потому что мы любили этих зверей, мы часто бываем тут с детьми».

Нет теперь и редкого для нашей страны медведя-барибала по кличке Аргон. Ветеран дикой природы. Он был легендой зоопарка. В следующем году косолапому могло исполниться 32 года, хотя его сородичи в неволе редко доживают до 20. Вероятной причиной произошедшего называют прививку от гельминтов, которую животным сделали 21 июля. Хищников прививают ежегодно — с июля по сентябрь. Для зоопарков это обычная практика.

«Сказать, что мы в шоке, — ничего не сказать. Потому что этот препарат достаточно широко используется в ветеринарии. Мы его использовали, правда, только для природных тюленей, но все-таки использовали в прошлом году, и никаких последствий не было», — говорит директора Калининградского зоопарка Светлана Соколова.

По сообщениям местных СМИ, накануне гибели животным дали тетрамизол. Препарат используют давно, им лечат паразитов у рогатого скота и домашней птицы. Но для тигра или медведя подбирать безопасную дозировку сложнее: организм диких зверей непредсказуем.

«Препаратов, предназначенных специально для диких животных нет. Ветврачам приходится подбирать препараты из медицины домашних животных. К сожалению, такое может случиться: препарат, который хорошо зарекомендовал себя у домашних животных, повел себя в организме диких животных по-другому».

В зоопарке уже идет служебное расследование. Точные причины гибели животных выяснит и прокуратура. Тем более что минувшей ночью в зоопарке еще погибли птицы: девять домашних и столько же диких.

«В настоящее время Калининградским межрайонным природоохранным прокурором организовано проведение проверки по факту гибели птиц. Кроме того, продолжается проведение проверки по факту гибели животных, произошедшей ранее», — заявила старший помощник прокурора Калининградской области по взаимодействию со СМИ Ирина Ивонинская.

В тот же день дозу сыворотки получили и другие хищники. Например, сивуч Ким — он ровесник погибших тюленей. И с первого дня прививки, к счастью, чувствует себя хорошо.
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Происшествия , Светлана Соколова , Генпрокуратура РФ
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