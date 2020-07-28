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Принято решение по делу сестер Хачатурян 

Вероника Полынина и ещё 12 26 минут назад
Бутырский суд Москвы отказался объединять дела сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Об этом сообщает ТАСС.
В ходе досудебной подготовки к уголовному делу младшей из сестер, Марии, Бутырский суд отказался объединять ее дело с делом старших сестер. Также суд отказался возвращать дело в Генпрокуратуру РФ и оставил его материалы для рассмотрения по существу.
Завершено расследование дела сестер Хачатурян
Кроме того, суд удовлетворил ходатайство защиты Марии Хачатурян о том, чтобы ее дело рассматривалось тройкой судей.
Как сообщал «Рамблер», во вторник Бутырский суд приступил к рассмотрению дела в отношении младшей из сестер Хачатурян — Марии. На момент убийства отца она была несовершеннолетней, позже экспертиза установила, что Мария находилась в невменяемом состоянии. Суд будет рассматривать вопрос о применении в отношении нее принудительной меры медицинского характера.
Дело Ангелины и Крестины Хачатурян будет рассматриваться в Мосгорсуде. Им вменяется убийство группой лиц по предварительному сговору, наказание по этой статье составляет от 8 до 20 лет лишения свободы.
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Происшествия , Видео , Криминал , Генпрокуратура РФ , Мосгорсуд , Москва
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