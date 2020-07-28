В Москве обокрали внука бывшего хабаровского губернатора

Внука экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева обокрали в Москве. Об этом во вторник, 28 июля, сообщило РЕН ТВ.
Инцидент произошел в кафе на Осеннем бульваре, куда 26-летний Игорь Ишаев пришел перекусить. Молодой человек оставил телефон на столике заведения, чтобы сходить в туалет. Когда Игорь вернулся, гаджета уже не было. Сообщается, что у внука Ишаева украли iPhone 11 PRO MAX.
По информации Mash, полиция задержала подозреваемого в краже недалеко от кафе. Им оказался безработный молодой человек, который проживает с Игорем Ишаевым в соседнем доме.