Сафронов отказался от сделки со следствием 

Журналист, советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов , обвиняемый в госизмене, отказался заключать сделку со следствием. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Ивана Павлова.

Павлов рассказал, что Сафронов отказался раскрыть следствию свои журналистские источники.

«Следователь как бы невзначай сказал, что он видит лучшим выходом досудебное соглашение. Условием было бы выдать имена журналистских источников, с которыми работал Иван», — заявил адвокат.

По его словам, Сафронов «даже не стал это обсуждать».

Как сообщал «Рамблер», Ивана Сафронова, бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», ныне занимающего пост советника главы «Роскосмоса», задержали 7 июля по подозрению в работе на спецслужбы Чехии. Следствие считает, что Сафронов в 2012 году был завербован чешской спецслужбой и передал ей секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями Вооруженных сил РФ в Африке и на Ближнем Востоке. Журналисту предъявлено обвинение в государственной измене. Сафронов свою вину отрицает и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью. В СМИ он специализировался на теме оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.