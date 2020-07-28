ТЦ «Город» эвакуирован в Москве

Порядка 400 человек эвакуировали из торгового центра "Город" на юго-востоке Москвы после анонимного сообщения о "минировании". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"Из торгового центра "Город" на Рязанском проспекте после угрозы взрыва эвакуировали около 400 человек", — сказал собеседник агентства, уточнив, что в настоящее время специалисты проверяют здание.

Во вторник из-за аналогичных сообщений проверяли Vnukovo Outlet и ТЦ "Савеловский". Из зданий эвакуировали более 2,5 тысячи человек, опасные предметы не обнаружили.

В этот же день неизвестные сообщали о заложенном устройстве в здании газеты "Комсомольская правда". Специалисты также проверяли столичный аэропорт Домодедово . Эвакуация пассажиров и персонала воздушной гавани не производилась.

Волна "минирований" в разных городах России продолжается несколько месяцев. Анонимные сообщения об угрозе взрывов поступали в торговые центры, вокзалы, школы и детские сады, медучреждения. Также часто сообщалось о "минировании" станций метро. Ни одна из угроз не подтвердилась.