Столичный адвокат Елена Федосеева заявила Telegram-каналу Mash о том, что ее избили в спа-отеле «Море» в Алуште . Юрист уверяет, что ей что-то подмешали в алкогольный коктейль, в результате самого инцидента она не помнит.

По словам Федосеевой, на четвертый день отдыха вечером она пошла с 9-летней дочерью в бар. Ребенок заказал лавандовый лимонад, женщина взяла себе «Лонг Айленд». Выпив напитки, обе вернулись в номер отеля, где уснули на кроватях, взявшись за руки.

«Я проснулась вся в крови на асфальте на территории отеля. Мне что-то подмешали — это однозначно», — заявила Федосеева.

Женщине вызвали «скорую помощь». В больнице ей зашили рваные раны и наложили гипс на левую руку. Также врачи обнаружили у Федосеевой сильнейшую алкогольную интоксикацию. Адвокат уверяет, что с одного бокала коктейля «такого быть не может».

Юрист обратилась с заявлением в полицию, где, по ее словам, заниматься выяснением обстоятельств инцидента заниматься отказались. Вдобавок недавно Федосеева узнала, что администрация отеля подала на нее в суд за клевету.