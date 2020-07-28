Стрельба аниматоров в форме полицейских попала на видео 

Устроившим стрельбу в Сочи аниматорам в форме стражей порядка грозит уголовная ответственность. Мнимое задержание на корпоративной вечеринке с пальбой напугало туристов на базе в Лазаревском районе.

Отдыхающие стали невольными свидетелями того, как неизвестные люди в форме правоохранителей попытались задержать одного из постояльцев базы. Мужчина начал сопротивляться и ударил «полицейского» бутылкой по голове, после чего его «коллега» открыл огонь из автомата в воздух.

Как выяснилось позднее, происшествие было постановочным, а оружие в руках у актеров — охолощенным. Тем не менее в отношении пятерых аниматоров завели уголовное дело по статье о хулиганстве, все они были отправлены в отделение полиции.