На Кубани аниматоры под видом сотрудников ДПС устроили стрельбу на вечеринке.

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после появления видео, снятого на базе отдыха. Об этом ТАСС сообщили в краевом управлении МВД.

В ролике двое мужчине в полицейской форме подходят к отдыхающему, пытаясь его задержать. В итоге нападают на них самих, бьют по голове, после чего один якобы сотрудник ДПС падает, а второй стреляет в воздух.