Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Кубани аниматоры под видом сотрудников ДПС устроили стрельбу на вечеринке 

Говорит Москва 45 минут назад
На Кубани аниматоры под видом сотрудников ДПС устроили стрельбу на вечеринке.
Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве после появления видео, снятого на базе отдыха. Об этом ТАСС сообщили в краевом управлении МВД.
В ролике двое мужчине в полицейской форме подходят к отдыхающему, пытаясь его задержать. В итоге нападают на них самих, бьют по голове, после чего один якобы сотрудник ДПС падает, а второй стреляет в воздух.
В МВД заявили, что видео постановочное. Организатор корпоративной вечеринки пригласил артистов, которые, надев форму и используя охолощённое оружие, сымитировали сцену задержания.
Говорит Москва: последние новости
Губернатор Чукотки госпитализирован с подозрением на коронавирус Губернатор Чукотки госпитализирован с подозрением на коронавирус Следствие требует ареста ещё пяти участников массовой драки в Москве Следствие требует ареста ещё пяти участников массовой драки в Москве Пропавший более недели назад Ан-2 обнаружен в Иркутской области Пропавший более недели назад Ан-2 обнаружен в Иркутской области
Происшествия , Видео , ГИБДД , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Иностранцы высмеяли военно-морской парад в РФ
Иностранцы высмеяли военно-морской парад в РФ
Галустян обанкротился
Галустян обанкротился
Кровавый конфликт: отрубил ноги и выкинул из окна
Кровавый конфликт: отрубил ноги и выкинул из окна
Опубликовано пророчество Ванги для России и мира
Опубликовано пророчество Ванги для России и мира
Видео
Американский самолет-разведчик у границ России попал на видео
00:18
Американский самолет-разведчик у границ России попал на видео
Армия Войска
Разгуливающие по Сочи в купальниках девушки попали на видео
00:39
Разгуливающие по Сочи в купальниках девушки попали на видео
Общество
Опубликовано видео Дегтярева о митингах в Хабаровском крае
00:32
Опубликовано видео Дегтярева о митингах в Хабаровском крае
Политика Общество
Появилось видео этапа «Горная полоса препятствий»
01:12
Появилось видео этапа «Горная полоса препятствий»
Армия
Подробности ликвидации террориста попали на видео
01:35
Подробности ликвидации террориста попали на видео
Происшествия
Драка с полицейским под Ростовом попала на видео
01:32
Драка с полицейским под Ростовом попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео беспорядков в Портленде
02:05
Опубликовано видео беспорядков в Портленде
Происшествия
Шесть гигантских оползней попали на видео
11:31
Шесть гигантских оползней попали на видео
Происшествия
Ливень в Москве: затоплена станция метро
00:13
Ливень в Москве: затоплена станция метро
Погода Катастрофы
Ребенок журналистки вторгся в прямой эфир телеканала и попал на видео
00:11
Ребенок журналистки вторгся в прямой эфир телеканала и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение