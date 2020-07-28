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Прохожий вмешался в драку в Барнауле и погиб 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Прохожий вмешался в драку в Барнауле и погиб
Фото: РИА Новости
В массовой драке в Барнауле с участием женщин получил смертельную травму 40-летний мужчина, возбуждено уголовное дело. Об этом заявило СУ СКР по Алтайскому краю.
В следкоме пояснили, что инцидент произошел в ночь на 27 июля возле одного из развлекательных заведений Барнаула.

«Произошла драка с участием нескольких жителей краевой столицы, в ходе которой 40-летнему мужчине были причинены травмы не совместимые с жизнью», — отмечается в сообщении.

По данным ведомства, уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Задержан 38-летний местный житель.
В свою очередь жена погибшего Павла Рохлова Светлана опубликовала в Instagram видеозапись драки и обвинила в избиении мужа профессионального спортсмена Михаила Старцева.
По словам вдовы, ее муж вмешался в драку, пытаясь защитить инвалида, на которого нападали и женщины, и мужчины, однако получил смертельный удар.

«В руке у парня была ТРОСТЬ (эта информация из материалов дела), он просто пытался отмахиваться от этих мразей! Паша мой пришел на помощь парню…», — пояснила она, отметив, что ни перед ней, ни перед родителями погибшего никто не извинился.

На кадрах, размещенных вдовой, видно, что ее муж получил удар в голову, после которого упал на асфальт. Светлана Рохлова подчеркнула, что смерть была мгновенной.
«Рамблер» писал, что ранее курьеры устроили массовую драку в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел в районе станции метрополитена «Электросила» напротив входа в ресторан сети «Макдоналдс» (McDonald’s). О причинах его возникновения и последствиях не сообщалось.
Комментарии 1
Происшествия , Михаил Старцев , СКР , Алтайский Край , Барнаул
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