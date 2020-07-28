Ольгу Анохину обокрали в элитной столичной больнице 

Заслуженная артистка России Ольга Анохина лишилась ценных вещей, находясь в престижной московской клинике в качестве пациентки, сообщает РЕН ТВ. Злоумышленник обокрал актрису в тот момент, когда она была на операции.

Отмечается, что когда 66-летнюю Анохину повезли в операционную, дверь в палату, в которой она находилась, осталась незакрытой. Через четыре часа, вернувшись, артистка обнаружила пропажу смартфона и денег.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Пару лет назад, как сообщал «Рамблер», Ольга Анохина становилась жертвой грабителя. Неизвестный молодой мужчина подошел к актрисе на улице Строителей в Москве и резко выхватил у нее сумку. Преступник убежал. Артистка обратилась в полицию. В заявлении она оценила сумму ущерба в 21 тысячу рублей: в сумке у нее лежали мобильный телефон и около 11 тысяч рублей наличными.

Ольга Анохина известна зрителю благодаря ролям в фильмах «Сибирский Цирюльник» и «Полицейская академия». С начала 2000-х годов она активно снимается в российских сериалах: «Высший пилотаж», «Ермоловы», «Кулагин и партнеры», «Солдаты» и др.