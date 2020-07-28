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Ольгу Анохину обокрали в элитной столичной больнице 

Павел Тиунов и ещё 10 1 час назад
Ольгу Анохину обокрали в элитной столичной больнице
Фото: РИА Новости
Заслуженная артистка России Ольга Анохина лишилась ценных вещей, находясь в престижной московской клинике в качестве пациентки, сообщает РЕН ТВ. Злоумышленник обокрал актрису в тот момент, когда она была на операции.
Отмечается, что когда 66-летнюю Анохину повезли в операционную, дверь в палату, в которой она находилась, осталась незакрытой. Через четыре часа, вернувшись, артистка обнаружила пропажу смартфона и денег.
Обстоятельства инцидента выясняются.
Пару лет назад, как сообщал «Рамблер», Ольга Анохина становилась жертвой грабителя. Неизвестный молодой мужчина подошел к актрисе на улице Строителей в Москве и резко выхватил у нее сумку. Преступник убежал. Артистка обратилась в полицию. В заявлении она оценила сумму ущерба в 21 тысячу рублей: в сумке у нее лежали мобильный телефон и около 11 тысяч рублей наличными.
Ольга Анохина известна зрителю благодаря ролям в фильмах «Сибирский Цирюльник» и «Полицейская академия». С начала 2000-х годов она активно снимается в российских сериалах: «Высший пилотаж», «Ермоловы», «Кулагин и партнеры», «Солдаты» и др.
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Происшествия , Ольга Анохина , РЕН ТВ
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