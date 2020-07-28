Глава Чукотки срочно госпитализирован

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У губернатора Чукотки заподозрили коронавирус 

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Фото: ТАСС
Губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин, возможно, заразился коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом он сам сообщил в своем инстаграме.
Сегодня Копин рассказал, что некоторое время назад вступил в контакт с носителем коронавирусной инфекции. Несколько дней назад у губернатора поднялась температура тела. Он был подвергнут обследованию. В результате него у Копина была диагностирована пневмония.
Он сдал тест на наличие коронавирусной инфекции и в ожидании его результатов принял решение последовать рекомендации врачей и лечь в Чукотскую окружную больницу в Анадыри.

«Рассматриваю это как возможность увидеть своими глазами работу врачей, медицинского персонала, оценить условия для пациентов. Напоминаю, что пандемия еще не закончилась. Необходимо соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и носить маску в общественных местах. Берегите себя и своих близких!» — добавил губернатор.

В декабре, как сообщал «Рамблер», в Китае началась вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 16,4 миллиона человек. В России число заболевших превысило 818,1 тысячи человек.
Комментарии
Происшествия , Роман Копин , Чукотский Автономный Округ
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