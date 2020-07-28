В подмосковном городе Химки сотрудники ФСБ ликвидировали потенциального террориста, который планировал массовый расстрел в парке Горького. 19-летнего гражданина Таджикистана нейтрализовали возле гаража, в котором тот хранил оружие. Сотрудники спецслужб сначала пытались задержать злоумышленника, когда он выходил из гаража с сумкой, набитой оружием, но тот открыл огонь по бойцам ФСБ, после чего был ликвидирован. Террорист снимал квартиру в городе Чехов, а в Химках имел незаконный склад с оружием. Он планировал расстрелять мирных жителей в парке имени Горького в Москве. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на сотрудников спецслужб.
Подробности ликвидации террориста попали на видео
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