В Ростовской области в городе Новошахтинск один из местных жителей напал на полицейского и вступил с ним в драку. Причиной такого поступка стала просьба представителя власти надеть защитную медицинскую маску и предъявить документы. На что гражданин начал душить полицейского, повалил на землю и начал избивать. Все снимала на видео одна из очевидцев происходящего из окна расположенного рядом с местом событий здания. В итоге оказывающего активное сопротивление гражданина удалось задержать. За полицейского вступился один из жителей. Агрессору грозит уголовное наказание за применение насилия в отношении представителя власти.
Драка с полицейским под Ростовом попала на видео
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