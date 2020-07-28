Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Драка с полицейским под Ростовом попала на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
В Ростовской области в городе Новошахтинск один из местных жителей напал на полицейского и вступил с ним в драку. Причиной такого поступка стала просьба представителя власти надеть защитную медицинскую маску и предъявить документы. На что гражданин начал душить полицейского, повалил на землю и начал избивать. Все снимала на видео одна из очевидцев происходящего из окна расположенного рядом с местом событий здания. В итоге оказывающего активное сопротивление гражданина удалось задержать. За полицейского вступился один из жителей. Агрессору грозит уголовное наказание за применение насилия в отношении представителя власти.
Происшествия , Видео , Новошахтинск , Ростовская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кровавый конфликт: отрубил ноги и выкинул из окна
Кровавый конфликт: отрубил ноги и выкинул из окна
Появилось видео семьи убитого чеченского блогера
Появилось видео семьи убитого чеченского блогера
Названа причина трагедии с ребенком в Крыму
Названа причина трагедии с ребенком в Крыму
ВСУ понесли большие потери под Луганском
ВСУ понесли большие потери под Луганском
Видео
Появилось видео этапа «Горная полоса препятствий»
01:12
Появилось видео этапа «Горная полоса препятствий»
Армия
Подробности ликвидации террориста попали на видео
01:35
Подробности ликвидации террориста попали на видео
Происшествия
Драка с полицейским под Ростовом попала на видео
01:32
Драка с полицейским под Ростовом попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео беспорядков в Портленде
02:05
Опубликовано видео беспорядков в Портленде
Происшествия
Шесть гигантских оползней попали на видео
11:31
Шесть гигантских оползней попали на видео
Происшествия
Ливень в Москве: затоплена станция метро
00:13
Ливень в Москве: затоплена станция метро
Погода Новости Москвы
Ребенок журналистки вторгся в прямой эфир телеканала и попал на видео
00:11
Ребенок журналистки вторгся в прямой эфир телеканала и попал на видео
Кремль прокомментировал разговор Путина и Зеленского
00:51
Кремль прокомментировал разговор Путина и Зеленского
В мире Политика
Расчленивший жену россиянин покаялся и попал на видео
00:24
Расчленивший жену россиянин покаялся и попал на видео
«Убийца» Крымского моста оказался подделкой
00:48
«Убийца» Крымского моста оказался подделкой
В мире Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение