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Молния ударила в футболисток в Мехико: две погибли 

News.ru и ещё 4 1 час назад
Молния убила футболисток в Мехико
Фото: globallookpress.com
Две футболистки погибли и ещё трое пострадали от удара молнии в Мехико. Происшествие случилось во врем футбольного матча в округе Тлауак на юго-востоке столицы Мексики.
Матч был прерван из-за сильного дождя, но пять футболисток вернулись на поле за мячом. На газоне рядом с ними ударила молния, пишет местное издание El Universal.
Спортсменок госпитализировали в ближайшую больницу, но двоих спасти уже не удалось. Три пострадавшие девушки получили ожоги второй степени, их жизни ничто не угрожает.
Ранее NEWS.ru сообщал, что молния попала в двоих мужчин в московском районе Солнцево (запад столицы). В момент инцидента пострадавшие находились на берегу Мещерского пруда и отдыхали.
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Происшествия , Мексика , Мехико
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