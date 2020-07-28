Молния убила футболисток в Мехико

Две футболистки погибли и ещё трое пострадали от удара молнии в Мехико. Происшествие случилось во врем футбольного матча в округе Тлауак на юго-востоке столицы Мексики.
Матч был прерван из-за сильного дождя, но пять футболисток вернулись на поле за мячом. На газоне рядом с ними ударила молния, пишет местное издание El Universal.
Спортсменок госпитализировали в ближайшую больницу, но двоих спасти уже не удалось. Три пострадавшие девушки получили ожоги второй степени, их жизни ничто не угрожает.
Ранее NEWS.ru сообщал, что молния попала в двоих мужчин в московском районе Солнцево (запад столицы). В момент инцидента пострадавшие находились на берегу Мещерского пруда и отдыхали.