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Шесть гигантских оползней попали на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
Одними из самых страшных природных катастроф являются оползни. В сети появилось видео, на котором собраны шесть самых массивных оползней, когда-либо снятых на камеру.
23 августа 2017 года в Швейцарии произошел сильнейший обвал грунта, который чудом остановился перед деревней Бондо. Никто не пострадал, потому что более 200 человек были эвакуированы еще до схода оползня. Похожая ситуация произошла в 2015-ом году в Таджикистане. Там оползень повлек за собой сильные наводнения из-за перекрытия русла одной из рек. Около 30 тысяч человек в результате этой катастрофы более 3-х дней оставались отрезаны от остального мира. Другие сильнейшие оползни в этом видео.
Происшествия , Видео , Швейцария
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